James Brown sa prvýkrát koncertne predstavil v Číne

24. feb 2006 o 18:10 SITA

BRATISLAVA 24. februára (SITA/AP) - Krstný otec soulu - 72-ročný James Brown sa v šanghajskom divadle Yunfeng prvýkrát predstavil v Číne. "Kým skončíme, všetci budete mať v krvi funky," povedal početnému zástupu fanúšikov pred tým, ako začal spievať svoje najväčšie hity, medzi ktorými nechýbal ani Get up Offa That Thing, či Make it Funky. Oblečený v červenom ligotavom saténovom obleku predvádzal tie najlepšie tanečné kreácie a zopárkrát si aj vyskočil, aj keď to nebolo tak vysoko ako kedysi.

Brown nepatrí v Číne medzi populárnych spevákov. Stredajšie publikum pozostávalo prevažne z Európanov, Američanov a Japoncov. Je to jeden z dôkazov vzrastajúcej medzinárodnej a kozmopolitnej komplexnosti Šanghaja. Počas koncertu neboli na spevákovi uprostred koncertného turné po Ázii a Austrálii vidno žiadne známky únavy. Brown ešte minulý rok odvrátil všetky dohady o údajnom plánovanom odchode do dôchodku. "Odísť, a prečo? Čo asi tak budem robiť? Meno som si urobil ako človek, ktorý vie pomáhať. V hudobnom priemysle som niečo ako Mojžiš," uviedol.