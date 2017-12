Kylie Minogueová po ťažkej chorobe opäť zaspieva

25. feb 2006 o 15:00 TASR

Melbourne 25. februára (TASR) - Austrálska hviezda Kylie Minogueová bude spievať budúci mesiac na otvorení Hier Commonwealthu. Speváčka sa zotavuje z boja proti rakovine.

"Miluje ju celý svet, ale ona je dievča z Melbourne a bolo by úžasné, keby sa stala cteným hosťom na otváracej ceremónii," povedal jeden zo zdrojov. "Každý si uvedomuje, že Kylie to teraz nemá preháňať s prácou, ale ak s tým súhlasila, je to v poriadku. Vystúpenie Kylie Minogueovej bude podľa usporiadateľov ako čerešnička na torte," dodal zdroj.