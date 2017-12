Willovi Smithovi sa páči bohatá indická kultúra

BRATISLAVA 27. februára (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Will Smith vyhlásil, že India je taká bohatá krajina na príbehy, že sa tu počas návštevy cítil ako doma. Smith, ktorý v roku 2001 získal nomináciu ...

27. feb 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Will Smith vyhlásil, že India je taká bohatá krajina na príbehy, že sa tu počas návštevy cítil ako doma. Smith, ktorý v roku 2001 získal nomináciu na Oscara za film Ali, bol minulý týždeň v Indii, kde pomohol uviesť novú televíznu stanicu Pix a zúčastnil sa i na indickej verzii programu SuperStar. "Múry a ulice tu sú živou históriou. A ja som rozprávač príbehov," povedal herec pre denník The Times of India. "India má takú bohatú zásobu príbehov, že som si tu pripadal ako doma," vyhlásil. Bola to pritom prvá návšteva 37-ročného herca v Indii. Zúčastnil sa i na večierku jedného z popredných indických hercov Šaha Ruka Kana, kde okrem iného preberali situáciu v indickom filmovom priemysle. Smith vyhlásil, že by bol rád keby Hollywood a Bollywood spolupracovali.