Novinári nevedia, o čom píšu

27. feb 2006 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Rytmus zo skupiny Kontrafakt hovorí, že novinári nevedia nič o hip-hope a napriek tomu o ňom píšu. Z toho potom vznikajú rôzne nedorozumenia alebo dezinformácie. "Veľa novinárov písalo, že sme z ghetta a ja som pritom nikdy nič také nepovedal. Takže týmto by som im chcel povedať, nech sa zbytočne nestrápňujú, lebo v našej komunite to vyznie dosť trápne a smiešne. Ukazujú tým, že sú úplne mimo. Keď zahreším, to neznamená, že som z ghetta alebo že si myslím, že som tvrdý. Som normálny slovenský týpek, ktorý hreší ako hocikto - ako 90 percent mladých ľudí. A vôbec tým nič necielim," konštatuje Rytmus a snaží sa vysvetliť, že "tvrdé slová," ktoré často používajú, nie sú medzi mladými Slovákmi ničím výnimočným.

Ego v jeho slovách pokračuje a dodáva, že väčšina novinárov o hip-hope nič nevie a napriek tomu píšu recenzie na hip-hopové albumy. "Kritizujú albumy, produkciu a všetky tieto veci a pritom vôbec nevedia, ako to vzniklo a aké sú pomery," hovorí Ego. Ak niekto dnes podľa Rytmusa napíše, že sa v ich tvorbe "iba hreší, tak len ukáže, aký je zaostalý." Ego uvádza ako príklad amerických Bloodhound Gang, ktorí v Bratislave odohrali predminulý týždeň úspešný koncert. "Všetci púšťajú Bloodhound Gang, ktorí tiež hrešia, ale nikto to tu nerieši," zdôrazňuje a Rytmus dodáva mená ďalších populárnych amerických interpretov - Eminema a Cypress Hill, ktorých slovenské rádiá bez problémov hrávajú. Rytmus a Ego preto uvažujú, že problém je v tom, že ich vulgarizmy sú v slovenčine a všetci im rozumejú. "Keď si zoberieš zahraničie a pozeráš, tam hreší hocikto - ľudia sú normálni, prirodzení. Vôbec nikto takéto veci nerozoberá. Určite je rozdiel, keď niekto povie nejakú nadávku po anglicky. Vtedy to nikomu nevadí, ale keď ja zahreším, tak som už hneď neslušný," hovorí Rytmus a dodáva, že v showbiznise je množstvo horších ľudí ako sú oni. "To, čo my robíme, sú len obyčajné nadávky," uzatvára.