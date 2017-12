Nominovaná Reese Witherspoon odovzdá Oscara

27. feb 2006 o 10:40 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Jedného z Oscarov odovzdá aj herečka Reese Witherspoon, ktorá je sama v aktuálnom ročníku medzi nominovanými. Informoval o tom producent televízneho prenosu 78. ročníka odovzdávania Cien Akadémie Gil Cates.

Reese Witherspoon získala svoju prvú nomináciu na Oscara za stvárnenie June Carter Cash v životopisnom filme o hudobníkovi Johnnym Cashovi Walk the Line. Reese je medzi filmovými fanúšikmi známa predovšetkým z filmov Pravá blondínka (2001 a 2003), Dievča na roztrhanie (2002), Trh márnosti (2004) či Milenec alebo vrah (1996). Naposledy sa na plátnach slovenských kín objavila v nominovanom filme Walk the Line (2005) a romantickej komédii A čo ak je to pravda? (2005).

Reese sa pridá k hviezdam, ktoré už svoju aktívnu účasť na odovzdávaní Oscarov potvrdili. Ceny Akadémie budú odovzdávať Lily Tomlin, Naomi Watts, Charlize Theron, Uma Thurman, Chris "Ludacris" Bridges, Nicole Kidman, Steve Carell, Will Smith, Meryl Streep, Terrence Howard, Clint Eastwood, Queen Latifah, Will Ferrell, Keanu Reeves, Tom Hanks, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jennifer Aniston, Sandra Bullock, Jamie Foxx, Jessica Alba, Luke Wilson a Owen Wilson. Slávnostný ceremoniál 78. odovzdávania Cien Akadémie bude v nedeľu 5. marca v Los Angeles moderovať Jon Stewart.