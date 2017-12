Iggy Pop bol pre ceny NME priveľmi drahý

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Rockový veterán Iggy Pop bol prvou voľbou organizátorov cien NME Awards pre odovzdanie ceny Godlike Genius Award, no nakoniec sa s ním nedohodli pre vysoké finančné nároky.

27. feb 2006 o 14:00 SITA

Ako viedol časopis New Musical Express (NME), rocker spolu so skupinou požadoval príliš mnoho za vystúpenie na londýnskom ceremoniáli. Napokon sa organizátori dohodli s bývalým frontmanom skupiny Stone Roses Ianom Brownom. Podľa bulvárneho denníka The Sun, waleská speváčka Charlotte Church pozvanie na ceny NME odmietla, kým supermodelka Kate Moss na toto pozvanie ani nereagovala.