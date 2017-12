V Hollywoode udelili ceny CAS za zvukovú mixáž

Kategória Nominovaní a víťazi

Čestné ocenenie za celoživotné dielo Michael Minkler

Čestné ocenenie pre filmára roka Quentin Tarantino

Cena za najlepšiu technickú úroveň Glenn Sanders, Zaxcom, Deva Location Hard Disk Recorder

Najlepšia zvuková mixáž v celovečernom filme Crash

King Kong

Gejša

Walk The Line (víťaz)

Vojna svetov

Najlepšia zvuková mixáž v televíznych filmoch a miniseriáloch The End of the World

Empire

Lackawanna Blues (víťaz)

Sleeper Cell

Three Wise Guys

Najlepšia zvuková mixáž v televíznom seriáli CSI: Kriminálka Las Vegas

Deadwood (víťaz)

Rím

24 hodín

Západné krídlo

Najlepšia zvuková montáž v televíznom, varietnom alebo hudobnom programe alebo špeciáli Alien Planet

American Masters: Sweet Honey in the Rock: Raise Your Voice

Bruce Springsteen and the E Street Band: Hammersmith Odeon, London 1975 (víťaz)

Red Flag: Thunder at Nellis

Unforgivable Blackness: The Rise and Fall of Jack Johnson

Najlepšia zvuková montáž na DVD The Batman vs Dracula

The Crow: Wicked Prayer

Family Guy Presents: Stewie Griffin - The Untold Story (víťaz)

Havoc

Lilo & Stitch 2