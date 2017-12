Nominovaní na Independent Spirit Award

Kategória Nominovaní

Najlepší celovečerný film (cena udeľovaná producentovi) Skrotená hora. Produkcia: Diana Ossana a James Schamus

Capote. Produkcia: Caroline Baron, William Vince, Michael Ohoven

Good Night, and Good Luck. Produkcia: Grant Heslov

The Squid and the Whale. Produkcia: Wes Anderson, Peter Newman, Charles Corwin, Clara Markowicz

Tri pohreby. Produkcia: Michael Fitzgerald, Tommy Lee Jones, Luc Besson, Pierre-Ange Le Pogam

Najlepší režisér Ang Lee (Skrotená hora)

George Clooney (Good Night, and Good Luck)

Gregg Araki (Mysterious Skin)

Rodrigo García (Nine Lives)

Noah Baumbach (The Squid and the Whale)

Najlepší celovečerný debut (cena udeľovaná režisérovi a producentovi) Crash. Režisér: Paul Haggis. Produkcia: Cathy Schulman, Don Cheadle, Bob Yari, Mark R. Harris, Bobby Moresco, Paul Haggis

Lackawanna Blues. Réžia: George C. Wolfe. Produkcia: Halle Berry, Vincent Cirrincione, Ruben Santiago Hudson, Nellie Nugiel, Shelby Stone

Me And You And Everyone We Know. Réžia: Miranda July. Produkcia: Gina Kwon

Thumbsucker. Réžia: Mike Mills. Produkcia: Anthony Bregman, Bob Stephenson

Transamerica. Réžia: Duncan Tucker. Produkcia: Sebastian Dungan, Linda Moran, Rene Bastian

Cena Johna Cassavetesa (cena sa udeľuje filmu vyrobenému s rozpočtom menším ako 500 tisíc dolárov, udeľuje sa scenáristovi, režisérovi a producentovi) Brick. Réžia/Scenár: Rian Johnson. Produkcia: Ram Bergman, Mark G. Mathis

Concebtioneers. Réžia: Mora Stephens. Produkcia: Joel Viertel. Scenár: Mora Stephens and Joel Viertel

Jellysomke. Réžia/Scenár: Mark Banning. Produkcia: Mark Banning, Cliff Charles, Mad Matthewz

The Puffy Chair. Réžia: Jay Duplass. Produkcia: Mark Duplass. Scenár: Mark Duplass and Jay Duplass

Room. Réžia/Scenár: Kyle Henry. Produkcia: Jesse Scolaro, Allen Bain, Darren Goldberg

Najlepší scenár Ayad Akhtar, Joseph Castelo, Tom Glynn (The War Within)

Guillermo Arriaga (Tri pohreby)

Noah Baumbach (The Squid and the Whale)

Dan Futterman (Capote)

Rodrigo García (Nine Lives)

Najlepší debutový scenár Kenneth Hanes (Fixing Frank)

Miranda July (Me and You and Everyone We Know)

Angus Maclachlan (Junebug)

Sabina Murray (The Beautiful Country)

Duncan Tucker (Transamerica)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe Felicity Huffman (Transamerica)

Dina Korzun (Forty Shades of Blue)

Laura Linney (The Squid and the Whale)

S. Epatha Merkerson (Lackawanna Blues)

Cyndi Williams (Room)

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe Jeff Daniels (The Squid and the Whale)

Philip Seymour Hoffman (Capote)

Terrence Howard (Hustle & Flow)

Heath Ledger (Skrotená hora)

David Strathairn (Good Night, and Good Luck)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Amy Adams (Junebug)

Maggie Gyllenhaal (Happy Endings)

Allison Janney (Our Very Own)

Michelle Williams (Skrotená hora)

Robin Wright Penn (Nine Lives)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Firdous Bamji (The War Within)

Matt Dillon (Crash)

Jesse Eisenberg (The Squid and the Whale)

Barry Pepper (Tri pohreby)

Jeffrey Wright (Zlomené kvety)

Najlepšia kamera Robert Elswit (Good Night, and Good Luck)

John Foster (Keane)

Adam Kimmel (Capote)

Chris Menges (Tri pohreby)

Harris Savides (Last Days)

Najlepší dokument (cena udeľovaná režisérovi) Enron: The Smartest Guys In The Room. Réžia: Alex Gibney

Grizzly Man. Réžia: Werner Herzog

La Sierra. Réžia: Scott Dalton a Margarita Martinez

Romántico. Réžia: Mark Becker

Sir! No Sir! Réžia: David Zeiger

Najlepší zahraničný film (cena udeľovaná režisérovi) Moartea domnului Lazarescu (Rumunsko). Réžia: Cristi Puiu

Temporada de patos (Mexiko). Réžia: Fernando Eimbcke

Gegen die Wand (Nemecko/Turecko). Réžia: Fatih Akin

Paradise Now (Palestína/Holandsko/Nemecko/Francúzsko). Réžia: Hany Abu-Assad

Tony Takitani (Japonsko). Réžia: Jun Ichikawa