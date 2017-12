Herečka Juliette Lewis sa sústredí na hudobnú kariéru

27. feb 2006 o 16:55 SITA

BRATISLAVA 27. februára (SITA/AP) - Spievajúca herečka Juliette Lewis vyhlásila, že sa nemieni vzdať svojej hereckej kariéry, avšak od koncertovania s jej skupinou Juliette and the Licks ju môže odlákať iba veľmi zaujímavý scenár. "Muselo by to byť niečo naozaj úžasné a so zaujímavým režisérom, aby som prestala koncertovať," povedala Lewis v rozhovore pre marcové vydanie časopisu Prestige Hong Kong. Hudobnú inšpiráciu čerpá Lewis a jej skupina, ktorá v minulom roku absolvovala osemmesačné turné, od spevákov ako Iggy Pop, Patty Smith, Grace Jones, David Lee Roth zo skupiny Van Halen a PJ Harvey.

Lewis, ktorá sa v minulosti podrobila programu drogovej rehabilitácie, ktorý vymyslel zakladateľ scientológie L.Ron Hubbard, sa odmietla priamo vyjadriť na otázku, či sa pridala k scientológom. Povedala len, že táto viera má na ňu pozitívny vplyv. "Vďaka všetkému, čo som v rámci scientológie absolvovala, som sa stala odvážnejšou a dokážem viac načúvať môjmu vnútornému umeleckému hlasu. Stala som sa výraznejšou osobnosťou, čo je pre umelca veľmi dôležité," povedala Lewis.

Herečku Juliette Lewis si diváci môžu pamätať z filmov Krásna mimozemšťanka (1988), Kalifornia (1993), Únoscovia (2000) alebo Starsky & Hutch (2004).