Victoriu Beckham už nezaujíma sláva

28. feb 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Victoria Beckham tvrdí, že je skutočnou zúfalou domácou paňou, keďže celé dni trávi doma starostlivosťou o deti a domácnosť. Bývalá členka skupiny Spice Girls, ktorá sa vydala za futbalovú hviezdu Davida Beckhama, tvrdí, že jej život je napriek bohatstvu a sláve totálne nezáživný.

Victoria, ktorá má troch synov Brooklyna, Romea a Cruza, sa prirovnáva k jednej z postáv úspešného amerického seriálu Desperate Housewives. "Pravdou je, že som ako jedna z nich. Celý deň som doma s deťmi, upratujem a varím," povedala Victoria. Speváčka sa tiež priznala, že už nevydá žiadne album, jedine ak by sa opäť spojila so Spice Girls. "Už som na to stará. Mám 31 rokov a deti sú mojou prioritou. Už ma nezaujíma sláva. Nemám v úmysle ešte niekedy spievať, iba ak s dievčatami zo Spice Girls. Nechýba mi sláva ani koncerty, chýbajú mi skôr dievčatá," vyhlásila hrdá mamička Victoria.