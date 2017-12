George Michael označil zatknutie za svoju hlúpu chybu

28. feb 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA/AP) - Popová hviezda George Michael v pondelok vyhlásil, že za zatknutie pre podozrenie z držania drog si môže sám. Štyridsaťdvaročného speváka policajti v nedeľu nadránom zadržali po tom, ako ho našli ležať na volante auta pri londýnskom Hyde Parku. Zvyšok noci strávil na policajnej stanici. Vo vyhlásení sa bývalý člen skupiny Wham priznal k svojmu priestupku. "Mal som so sebou drogy britskej triedy C a nemôžem sa sťažovať na políciu, ktorá po celý čas konala veľmi profesionálne," povedal Michael. Do tejto skupiny spadajú drogy ako konope, anabolické stereoidy a niektoré amfetamíny. "Za 24 rokov spolupráce s médiami viem, čo ma od tohto týždňa čaká. Mnoho z toho, čo sa napíše, bude nepresné alebo jednoducho nepravdivé. Som na to pripravený a ako obyčajne som si to zavinil vlastnou hlúposťou," dodal spevák. Toto však nie je prvé spevákovo stretnutie s políciou. V roku 1998 bol zatknutý na verejných toaletách v Los Angeles za obscénne správanie. Odhalil ho policajt pracujúci v prestrojení. George Michael neskôr vydal singel a videoklip Outside, v ktorom si zo svojho zatknutia uťahuje. Vo vyhlásení týkajúcom sa zatknutia pre držanie drog tiež povedal: "Tento krát moje zatknutie nezvečním v skladbe, aj keď musím povedať, že je to lákavá myšlienka."