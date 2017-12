Študujeme rap

28. feb 2006 o 10:10 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Slovenská hip-hopová formácia Kontrafakt vydala 1. decembra koncertné DVD Murdardo Mulano Tour 05. Nahrávka je prvým slovenským hip-hopovým hudobným DVD a pochádza z prvého slovenského hip-hopového turné. DVD sa výborne predáva - fanúšikovia si už domov odniesli viac ako dvetisíc kópií. Rytmus, Ego a Aneš tak môžu byť so sebou nadmieru spokojní. Dôvodom, prečo je DVD také úspešné a, rovnako ako koncertné turné, ho neobišli pozitívne kritiky, je podľa Rytmusa aj to, že "študujú rap." To podľa jeho slov znamená, že "s tým žiješ každý deň, počúvaš všetko, čo sa dá, počúvaš všetko, čo vychádza. Počúvaš staré veci, nové veci - to je študovanie, dá sa povedať. Poznáš rôzne štýly, inšpiruješ sa, sleduješ, čo sa robí teraz, čo sa robilo vtedy, čo bolo typické pre tú dobu, čo je typické pre túto dobu - takéto veci. Znamená to, že vieš všetko o rape, že ho študuješ." Práve vďaka tomu, že sa vyznajú vo svetových trendoch a poznajú domácu i zahraničnú tvorbu, sa podľa neho dokážu posúvať stále ďalej. "Zvuk, videoprojekcia, lasery, to je základ - to musí byť. Neskôr môžme pozvať iných hudobníkov alebo vytvoriť rôzne iné kombinácie - hocijako sa to dá posunúť, lebo dlho študujeme rap - máme to naštudované a vieme, čím máme udrieť tak, aby sme boli najlepší," vysvetľuje Rytmus.

DVD Murdardo Mulano Tour 05 vyšlo pod hlavičkou vydavateľstva Tvoj tatko records. Okrem kompletnej videografie Kontrafaktu obsahuje televízny dokument zo zákulisia minuloročného vypredaného turné, ako aj ďalšie textové a fotografické informácie o kapele. Jeho najväčšou pýchou je televízny záznam koncertu z bratislavského klubu Babylon, ktorý snímalo sedem kamier so zvukom Dolby Surround 5.1.