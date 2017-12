Famózny Lou Reed zaburáca Prahou 17. marca

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Pražské Kongresové centrum zase raz poctí svetového muzikanta - 17. marca o 20:00 v ňom vystúpi famózny Lou Reed. Sála na sedenie bola špeciálnou požiadavkou hudobníka.

28. feb 2006 o 9:22 SITA

Česká republika mu už nie je cudzia, známe je Reedovo priateľstvo s bývalým prezidentom Václavom Havlom. Pre tamojšie publikum má Lou údajne pripravené staršie aj najstaršie skladby, preto sa môžu tešiť najmä tí, ktorí za najlepšie považujú práve jeho prvé nahrávky. Spevák a gitarista Lou Reed pricestuje v marci do Prahy so svojou kapelou v zložení: bubeník Tony Smith, gitarista Mike Rathke a basgitarista Fernando Saunders.

Legendárneho Loua Reeda považujú mnohí muzikanti za stelesnenie newyorského undergroundu. Je zakladateľom The Velvet Underground. Jeho texty sú provokatívne, s témou voľného sexu, užívania drog, dekadencie, travestizmu, či samovražedných depresií. Rock and roll považuje Reed za priestor realizácie svojich literárnych zámerov a drsných textov, za čo je často citovaný ako jeden z inšpirátorov punku. Úspešná muzikantova kariéra sa odrazila v 32 albumoch. Medzi najslávnejšie, aké nahral, patria Transformer (1972), Coney Island Baby (1976), The Blue Mask (1982), Songs for Drela (1990) a American Poet (2001).