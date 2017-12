Tretí album This is Kevin predstavia tri single

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - One-man projekt Romana Ferianca This is Kevin obohatil slovenský hudobný trh svojim tretím albumom Welcome to my Planet. Z albumu by sa mali postupne predstaviť tri single.

28. feb 2006 o 8:59 SITA

Prvým bol Sahara Snow, nasleduje Honey Made a približne o dva mesiace by sa mala v éteri objaviť pieseň According to Books. K druhému a tretiemu singlu pripravil Roman spolu s priateľmi aj videoklipy.

Výnimočne si pochvaľuje klip k piesni Honey Made, ktorý majú na svedomí Michal Hlavačka a režisér Braňo Vincze. "Výnimočný a úžasný je pre mňa v tom, že je vyskladaný z nepoužitých, respektíve nepodstatných záberov rôznych reklamných spotov, ktoré sa nakrútili na Slovensku za posledných približne desať rokov. Celé je to pospájané do jedného príbehu, ktorý ale nebudem prezrádzať," povedal Roman v rozhovore pre agentúru SITA. Zábery, ktoré diváci vo videoklipe uvidia, by inak This is Kevin nemohli nakrútiť, lebo "v našich podmienkach – hlavne rozpočtových, by to nebolo možné. Sú tam zábery skokov do vody alebo z nadhľadu, z lietadla a podobne." Videoklip je podľa Romana výnimočný aj tým, že je takpovediac na viac použití. "Na prvé pozretie pravdepodobne nedokážeš odčítať všetky jeho vrstvy - jeden odkaz je v samotnej hudbe, jeden je v titulkoch, ktorými sú dopovedané jednotlivé obrázky a tretí je v obrázkoch, takže všetko naraz sa vnímať nedá," vysvetľuje jedinečnosť klipu.

Druhý videoklip predstaví pieseň According to Books, ktorú Roman považuje, po titulnej Welcome to my Planet, za základ albumu. "Je to dosť netypická pesnička pre This is Kevin, lebo ja som sa vždy tak trochu úmyselne vyhýbal angažovaným textom. Radšej som mal niečo, čo hovorí o vnútornom svete, nie o tom vonkajšom, ale možno to súvisí aj s vekom, lebo keď človeku tiahne na 35, tak sa k niektorým veciam musí vyjadriť, ak má tú možnosť - musí si tak nejako upratať pred vlastným prahom. Tá pieseň je pre mňa veľmi dôležitá," hovorí o piesni, ktorej text napísala Paulína Feriancová. According to Books má najdlhší text v celej diskografii This is Kevin a rieši otázku slobody, pričom spomína aj Matrix. "Niekedy mám pocit, že žijeme v takom Matrixe, že to všetko je do istej miery dané, i keď je tam istá dávka slobody napríklad pri našom rozhodovaní. Niekedy je naozaj ťažké povedať, ktorá je tá správna pilulka, ktorú si zobrať – či je lepšia slepá nevedomosť - tupá existencia, alebo lepšie – síce ťažký, ale pravdivý a slobodný život – už nie len existencia," vysvetľuje zložité otázky, ktoré rieši pieseň. Roman však prezrádza, že sám si nevedel predstaviť videoklip, ktorý by mohol túto pieseň reprezentovať v televízii. Problém za neho vyriešili "Ondro Kořínek a Marek Mackovič, ktorí spolu so svojimi priateľmi nakrútili úplne fantastický videoklip, ktorý tú tému úplne odľahčuje."

Rovnako ako videoklip To Pasteur, ktorým sa projekt This is Kevin preslávil, Roman dúfa, že sa aj tieto dva dostanú za hranice Slovenska a Čiech. Sám bol vraj prekvapený, že To Pasteur vysiela MTV dodnes.