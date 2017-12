Sharon Stone sa vyzlečie pokojne znova

28. feb 2006 o 16:31 SITA

BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Hviezda filmu Základný inštinkt Sharon Stone prezradila, že sa rada vyzlečie pre ďalšiu filmovú úlohu, no iba pod podmienkou, že jej telo nebudú filmári dodatočne digitálne upravovať. Herečka si najnovšie zopakovala nahé scény v pokračovaní filmu Základný inštinkt a je pripravená na podobné scény aj v iných filmoch, ak to bude rola vyžadovať. "Ak to bude napísané v úlohe, urobím to," povedala 47-ročná herečka pre stránku Femalefirst. No ako jedným dychom dodala, filmárom nedovolí, aby jej telo vo filme dodatočne upravovali. "Urobím to iba ako ja, prirodzene. Nikdy nepôjdem na plastickú operáciu a nechcem, aby ma digitálne upravovali. Budem to iba ja taká, aká som, pretože na tom nie je nič zlé," dodala. Produkcia najnovšieho filmu jej pôvodne navrhovala dablérku v erotických scénach, čo herečka striktne odmietla. Sama sa totiž chcela pochváliť svojím stále dobre vyzerajúcim telom.