Alicia Keys sa v detstve musela obliekať čo najnenápadnejšie

1. mar 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Americká speváčka r'n'b Alicia Keys musela v mladosti skrývať akékoľvek známky ženskosti, aby sa vyhla prípadnému útoku. Vychovávala ju iba mama v newyorskej štvrti Hells Kitchen, kde vtedy žilo mnoho prostitútok, drogových dílerov a pouličných gangov. "Vyrastala som v krutej štvrti, takže som to musela kompenzovať štýlom obliekania. Keby som sa obliekla priveľmi vyzývavo alebo sexi, pritiahla by som na seba pozornosť, z čoho by napokon mohli byť problémy. Samu seba som volala uličnica, pretože som bola zakrytá od hlavy po päty. Iba tak som sa mohla chrániť," povedala úspešná speváčka. "Mám rada dôvtip, keď sa niečo ponechá na predstavivosť. Sexi pre mňa znamená, keď sa cítite krásna vo vnútri a táto krása vyžaruje i navonok," dodala.