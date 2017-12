Courteney Cox sa vracia na televízne obrazovky

BRATISLAVA 1. marca (SITA/AP) - Keď najpopulárnejší americký seriál Priatelia opustil televíziu, urobila tak i herečka Courteney Cox, ktorá v ňom stvárňovala Monicu Geller. Netrvalo však dlho a herečka ...

1. mar 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA/AP) - Keď najpopulárnejší americký seriál Priatelia opustil televíziu, urobila tak i herečka Courteney Cox, ktorá v ňom stvárňovala Monicu Geller. Netrvalo však dlho a herečka sa vracia na televízne obrazovky. Súhlasila totiž, že natočí pilotný film ku seriálu Dirt spoločnosti FX, v ktorom by mala i ďalej účinkovať v úlohe vydavateľky bulvárnej tlače Lucy Spiller. S produkciou nového seriálu by sa malo začať už v marci. "Sme absolútne unesení z toho, že si Courteney pre svoj návrat do televízie vybrala práve seriál Dirt," povedal Nick Grad, viceprezident spoločnosti pre pôvodné programy. Spolu s režisérom Matthewom Carnahanom, sa Cox a jej manžel David Arquette pod seriál podpíšu aj ako výkonní producenti.