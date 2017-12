V snímke Crash padlo minulý rok najviac nadávok

BRATISLAVA 1. marca (SITA/AP) - Americký film Crash má hneď niekoľko nominácií na prestížneho Oscara a podľa organizácie FamilyMediaGuide sa stal najneslušnejším filmom nominovaným na tohoročné ocenenie.

1. mar 2006 o 11:00 SITA

Je to najmä vďaka obrovskému počtu nadávok, ktoré v ňom padnú. Organizácia, ktorá vo filmoch sleduje mieru neúctivosti, sexu, násilia a užívania tabaku v utorok vyhlásila, že film Crash sa so svojimi 182 hrubými výrazmi, z ktorých 99 patrí do najostrejších nadávok, umiestnil na prvom mieste v neslušnosti a vulgárnosti. Film o rasových rozdieloch v Los Angeles má šesť nominácií na Oscara, vrátane kategórií za najlepší film, najlepšieho režiséra, najlepší scenár a najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Vo filme Skrotená hora padlo iba 92 nadávok, kým vo filme Mníchov 22.

Absolútnym rekordérom v tejto kategórii je film čata režiséra Olivera Stona, kde protagonisti použili až 329 nadávok. Vietnamská vojnová dráma Lovec jeleňov je na druhom mieste s 208 nadávkami. Organizácia FamilyMediaGuide vyhlasuje, že pri sledovaných filmoch neposudzuje ich umeleckú hodnotu. Iba sa snaží slúžiť ako radca pre rodičov.