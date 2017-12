Argentínsky režisér Tristan Bauer natočí film o Che Guevarovi

1. mar 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA/AFP) - Argentínsky režisér Tristan Bauer, ktorý natočil mimoriadne úspešný film o vojne o Falklandské ostrovy, sa rozhodol, že jeho najnovšia snímka bude mapovať súkromný život latinskoamerického revolucionára Che Guevaru. Ako režisér povedal, film o argentínskom revolucionárovi, ktorý dopomohol ku komunistickému prevratu na Kube v roku 1959, prinesie nové a prekvapivé skutočnosti. No bližšie detaily prezradiť odmietol. Guevarova druhá manželka Aleida súhlasila, že prezradí súkromné detaily z revolucionárovho života, no iba pod podmienkou, že ich Bauer vo filme neodhalí skôr, než v Taliansku koncom roka vyjde jej životopisná kniha. Bauer mal prístup k niekoľkých doposiaľ nepublikovaným dokumentom, milostným listom, osobným denníkom a odkazom, ktoré Che nahral pre rodinu z úkrytov v Kongu a Bolívii. "Nahrávky odhaľujú jeho hlboký hlas a veľmi blízky vzťah s deťmi, čo je v rozpore s doterajšími tvrdeniami o argentínskej revolučnej legende," povedal Bauer. Guevarove osobné poznámky odhalili i jeho poetickú stránku, rovnako ako jeho puntičkársky zmysel pre detail. Bauer sa rozhodol, že jeho film bude zmesou dokumentu a fikcie, pričom Guevaru nikto hrať nebude. V snímke by sa mali objaviť i jeho doposiaľ nepublikované fotografie. Ako režisér dúfa, jeho film bude dôstojnou pripomienkou 40. výročia Guevarovej smrti v odboji v bolívijskej džungli.