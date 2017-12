Sošky sa prejdú po červenom koberci

1. mar 2006 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Zlaté sošky pripravené na nedeľný slávnostný ceremoniál 78. ročníka odovzdávania Cien Akadémie sa prejdú po červenom koberci, po ktorom budú už v nedeľu kráčať nominovaní filmári, herci a ďalší pozvaní hostia. Päťdesiat študentov z filmárskej školy Inner-City Filmmakers (ICF) v sobotu 4. marca prenesie 50 sošiek po červenom koberci do zákulisia hollywoodskeho Kodak Theatre. Tam najoslavovanejšie filmové ceny strávia pod prísnym dohľadom svoju poslednú noc predtým, ako ich v nedeľu večer odovzdajú do rúk tohtoročných víťazov Cien Akadémie.

Do Hollywoodu Zlaté sošky pricestovali 6. februára leteckým špeciálom United Airlines' Oscar 1 na druhú časť výstavy s názvom Meet the Oscars: The 50 Golden Statuettes. Päťdesiatka sošiek, ktoré už onedlho zaujmú svoje miesta na policiach tých najlepších filmových tvorcov a hercov uplynulej filmovej sezóny, absolvovala prvú časť výstavy v New Yorku, kde boli do 1. februára. Od piatka 10. februára si ich mohli pozrieť návštevníci hollywoodskeho Hollywood & Highland Center, ktorého súčasťou je aj Kodak Theatre, kde sa v nedeľu 5. marca uskutoční slávnostný ceremoniál 78. ročníka odovzdávania Cien Akadémie.