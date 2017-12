Vo viedenskej galérii vystavujú diela Magdy Tóthovej

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Viedenská galéria artotéky vystavuje v týchto dňoch diela mladej umelkyne z Bratislavy Magdy Tóthovej.

1. mar 2006 o 16:00 SITA

Tóthová v rokoch 1999 až 2000 navštevovala Školu umeleckej fotografie vo Viedni. Ďalších päť rokov študovala na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni. Inšpiráciu hľadala v Lýbii, na Sahare ale aj v Amsterdame. Jej moderné práce boli už viackrát prezentované doma i v zahraničí. Dostali sa napríklad do Chicaga, St. Louis, Londýna či Moskvy.

Do 16. marca vystavuje Tóthová vo Viedni okrem iného aj sochu s názvom Raketa a videofilm, v ktorom hrá dôležitú úlohu šijací stroj. Návštevníci môžu obdivovať aj jej fotokoláž o tom, čo si prajú ženy.

Galéria sa nachádza na ulici Schönlaterngasse 7a. Vstup na výstavu je voľný. Galéria je otvorená v utorok a v stredu od 12:00 do 18:00, vo štvrtok od 10:00 do 20:00 a v piatok od 10:00 do 18:00.