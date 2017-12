Red Hot Chili Peppers zahrajú 14. júna v Prahe

1. mar 2006 o 16:05 SITA

BRATISLAVA 1. marca (SITA) - Kalifornská rocková štvorica Red Hot Chili Peppers sa 14. júna predstaví v pražskej Sazka Aréne. Oznámila to ako jeden z prvých termínov v rámci pripravovaného turné v utorok na svojej internetovej stránke. Kapela, ktorú preslávil najmä hit Californication si české publikum získala v 90. rokoch. Dopomohol tomu aj živý koncert z roku 1996 v pražskej Športovej hale, dnešnej T-Mobile Aréne. Fanúšikovia však tento raz za vstupenky zaplatia omnoho viac. Na lístky na státie si môžu pripraviť 1100 až 1350 českých korún, cena vstupeniek na sedenie sa bude pohybovať od 1500 do 2200 českých korún.

Zoznam koncertov k šnúre ešte Red Hot Chili Peppers neuzatvorili, známe je len to, že do Európy zavítajú v júni a júli. Objavia sa tiež na festivale Rock In Rio v Lisabone, či britskej prehliadke T In The Park. Nemecké publikum si zase môže na koncert svojich obľúbencov zájsť 11. a 12. júna do Dortmundu a 15. júna do Berlína, odkiaľ skupina poputuje do Prahy. Rockeri z Kalifornie sa tohto roku zapotia viac ako obyčajne. Už 8. mája vyjde ich nový dvojalbum Stadium Arcadium. Mal byť pôvodne trilógiou, ktorá by na trh prichádzala postupne v šesťmesačných intervaloch. "Zámer bol iný, ale potom padlo rozhodnutie, že všetko, čo máme hotové, musíme vydať hneď," povedal spevák Anthony Kiedis. Ďalšie piesne sa vraj objavia na štúdiovom albume o dva roky.