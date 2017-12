Sting bude v Bratislave koncertovať 21. júna

1. mar 2006 o 15:09 TASR

Bratislava 1. marca (TASR) - Jedna z najuznávanejších osobností svetovej populárnej hudby, spevák Sting zavíta po šiestich rokoch opäť do Bratislavy. Jeho vystúpenie 21. júna na štadióne Artmedie v Petržalke bude otváracím koncertom Kultúrneho leta a Hradných slávností Bratislava 2006 a do slovenského hlavného mesta príde Sting v rámci svojho Broken Music Tour. TASR dnes o tom informovala Zuza Habodaszová z agentúry XL group.

Gitarista, skladateľ, herec, veľký environmentalista a bojovník za ľudské práva, líder kapely Police, ale hlavne spevák Sting, vlastným menom Gordon Matthew Sumner, sa narodil roku 1951 v anglickom Wallsende, neďaleko Newcastlu. Vyštudoval síce pedagogickú fakultu, ale jeho odchod do Londýna znamenal významný krok pre hudobný biznis. Najznámejšiu prezývku vo svete hudby, Sting, čiže Žihadlo, si vyslúžil od trombonistu kapely The Phoenix, v ktorej často zaskakoval. V pruhovanom žlto-čiernom tričku mu veľmi pripomínal včelu. Po jazzových začiatkoch roku 1977 zakladá spolu s gitaristom Andy Summersom a bubeníkom Stewartom Copelandom legendárnu kapelu The Police, v hĺbke srdca však zostáva verný džezu. Vzápätí má skupina prvý hit, dnes už nesmrteľnú Roxanne. Kombinácia šťastia, pracovitosti a talentu priniesla Police 5 albumov a nesmrteľnosť na hudobnom nebi. Sting napísal pre Police všetky hity, a jednako ... on nebol The Police. A keď sa na jar roku 1984 na vrchole popularity skupina rozpadla, bol to vlastne pre Stinga prirodzený krok nastúpiť na sólovú dráhu. A najmä nevyhnutnosť pohnúť sa zo zabehnutej cesty a naplniť svoje hudobné sny. Hneď na začiatku si Sting predsavzal dve veci: nová kapela sa bude skladať z jazzmanov a nebude len sprievodná. Za tých 20 rokov Stingovej sólovej kariéry ho sprevádzali skutoční muzikantskí majstri, ako saxofonista Brandford Marsalis, bubeník Omar Hakim či Vinnie Colaiuta, basgitarista Darryl Jones, klávesista Kerry Kirkland a v neposlednom rade nenápadný, ale mimoriadne empatický Dominic Miller. Všetci títo páni boli Stingovými skutočnými partnermi. A niektorí z nich sú dodnes. Na koncerte v Bratislave ho budú sprevádzať gitarista Dominic Miller, bubeník Abe Laboriel a Lyle Workman tiež na gitare.