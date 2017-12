James Blunt je v Amerike jednotkou

2. mar 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Britský spevák a hudobný skladateľ James Blunt sa stal prvým Britom po deviatich rokoch, ktorý sa prebojoval na čelo americkej hitparády singlov. Momentálne totiž kraľuje hitparáde Billboard Hot 100. Pieseň You're Beautiful, ktorá už stihla prevalcovať európsky kontinent, dorazila i do USA a vyšplhala sa až na prvé miesto hitparád. Stalo sa tak po prvý raz odvtedy, čo podobne úspešne bodoval v roku 1997 spevák Sir Elton John s piesňou Candle In The Wind na počesť princeznej Diany. V stredu zabodoval i Bluntov album Back To Bedlam, keď v rebríčku albumov skončil na piatom mieste.