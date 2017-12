Meg Ryan zmenila dcére meno

2. mar 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Meg Ryan bola nútená zmeniť meno svojej adoptívnej dcérky, pretože sa jej meno Charlotte vôbec nehodí. Herečka známa zo filmov ako Mesto anjelov či Láska cez internet si koncom minulého roka z Číny adoptovala dcérku a narýchlo jej dala meno Charlotte. Teraz však zistila, že vôbec nepasuje k jej zovňajšku. "Už som podala žiadosť o zmenu mena, pretože som sa na ňu dívala a hovorím si, že toto nie je Charlotte. Tak som sa rozhodla, že to bude Daisy," povedala herečka v televíznej talkshow moderátorky Oprah Winfrey. "Je to tá najotvorenejšia, najkrajšia a najúprimnejšia tvár, akú kedy uvidíte. Som konečne opäť šťastná. Je to taký malý balíček šťastia a lásky," dodala.