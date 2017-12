Finalistov čaká v piatok rockové kolo

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Posledných sedem finalistov súťaže Slovensko hľadá SuperStar čaká v piatok za sprievodu živej skupiny SHS Band rockové kolo. Podľa manažéra projektu Petra Kaveckého by ani ...

2. mar 2006 o 13:02 SITA

BRATISLAVA 2. marca (SITA) - Posledných sedem finalistov súťaže Slovensko hľadá SuperStar čaká v piatok za sprievodu živej skupiny SHS Band rockové kolo. Podľa manažéra projektu Petra Kaveckého by ani tentokrát nemala byť núdza o prekvapenia. To najväčšie pritom prichystal moderátor Martin "Pyco" Rausch, ktorý sa exkluzívne v priamom prenose po prvýkrát pochváli svojim tetovaniami. Kvarteto porotcov v zložení Julo Viršík, Jana Hubinská, Pavol Habera a Laco Lučenič v piatok nikto nedoplní. "Pre rockové kolo sme s piatym porotcom ani nepočítali. Myslím si, že Lučenič a Habera sú k tomu tí najlepší porotcovia a budú mať určite čo povedať," uviedol pre agentúru SITA Kavecký. Núdza nebude ani o pravý rockový styling. Aký, to však zatiaľ ešte nevedel spresniť. "Rozhodujeme sa až tesne pred priamym prenosom," dodal.

Rockového kola sa najviac obáva Mária Bundová, ktorá bude spievať pesničkou od Garyho Moora Still Got the Blues For You. "Ja nie som žiadna rockerka. Ako to v tomto kole dopadne, to vie iba pán Boh," zdôverila sa na tlačovej konferencii. Opačný názor má na to rockové trio Ivan Štroffek (Aerosmith - Living On The Edge), Peter Cmorík (Bryan Adams - Summer of 69) a Petra Kepeňová (Police - Every Breath You Take), ktorí svoju záľubu v tomto hudobnom štýle nikdy nezakrývali. Peťa sa teší pritom hlavne na spev so živou kapelou. "Má to väčší drive, ako keď to počujem hrať z reproduktoru," spresnila. Ako jediný sa so slovenskou pesničkou predstaví Peter Bažík, ktorý si vybral pieseň z dielne skupiny Gladiátor Nemôžem dýchať. Barbora Balúchová, ktorá zaspieva skladbu od rebelky Alanis Morissette Ironic nemá síce k rocku blízko, no aj napriek tomu sa na piatkové kolo teší. Podľa poroty, v minulom kole jasný vypadávajúci Martin Krausz sa uvedie zo skladbou od Lennyho Kravitza Fly Away. Ako uviedol, verdiktu porotcov sa nikdy nebál, viac mu záleží na tom, čo si myslia ľudia. "Čo povie porota, je subjektívne, ale čo povedia ľudia, to je objektívne," spresnil.