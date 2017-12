Žena ako nekonečná inšpirácia v umení

Výstava, na ktorej známy maliar Jiří Mocek (1945) predstavuje svoje oleje a kresby z poslednej doby, je usporiadaná na počesť jeho 60. narodenín. Autor patrí ku generácii, ktorá vstúpila do českého umeleckého života na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Jeho realistické vnímanie v sebe nesie istú dávku symbolizmu a jeho takmer fotografická maľba vyvoláva pocit tajomna a melanchólie.

Jiří Mocek: Siesta - Galéria la Femme, Bilková 2. Výstava je otvorená denne od 10.00 do 18.00 a potrvá do 11. marca. FOTO - www.glf.cz