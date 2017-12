Jessica Simpson má pocit, že jej každý chce iba zle

3. mar 2006 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Popová speváčka Jessica Simpson je presvedčená o tom, že jej ľudia chcú iba zle, keď o nej rozširujú správy o tom, že minulý rok prežila románik s kolegom z filmu Dukes Of Hazzard Johnnym Knoxvillom. Speváčka po prvý raz obvinila médiá za to, že i takého správy dopomohli k rozpadu jej manželstva s Nickom Lacheym. "Je to kruté, no ja si jednoducho nemôžem k telu pripúšťať každú hlúposť, ktorú si o mne niekto myslí. Keby som tak robila, určite by som tu už dnes nebola," povedala speváčka. "Nikomu nemôžem zabrániť, aby o mne rozširoval takéto správy. Len mám už dlho pocit, že každý mi chce iba zle a to nie je bohviečo," dodala.