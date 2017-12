Garryho Glittera odsúdili na tri roky väzenia

BRATISLAVA 3. marca (SITA/AP) - Vietnamský súd dnes uznal vinným bývalého britského rockového speváka Garryho Glittera za sexuálne obťažovanie dvoch maloletých dievčat a odsúdil ho na tri roky väzenia.

3. mar 2006 o 9:25 SITA

Glitter, ktorého pravé meno je Paul Francis Gadd, je teda vinný za obscénne správanie sa pri dvoch dievčatách vo veku 10 a 11 rokov v jeho prenajatej vile vo Vung Tau. Súd tiež nariadil po odpykaní trestu okamžitú deportáciu. Súd citoval svedectvo oboch dievčat, podľa ktorého ich Glitter obťažoval a obchytkával vo svojej vile i neďalekých hoteloch. Jedno z dievčat uviedlo, že na ňu Glitter ejakuloval, kým druhé pred súdom povedalo, že ju Glitter donútil, aby naňho močila. Pri čítaní rozsudku sudca Hoang Thanh Tung speváka odsúdil za pedofíliu. "Starostlivosť o deti je starostlivosť o našu budúcnosť. Gary Glitter však šiel proti tomuto. Sexuálne zneužil a obťažoval deti už mnohokrát nechutným a chorým spôsobom," povedal sudca. Bývalý spevák neprejavil pri čítaní rozsudku žiadne emócie, no spôsobil rozruch, keď začal nahlas obhajovať svoju nevinu. "Nič som nespravil. Som nevinný. Je to konšpirácia a vy viete, kto za tým stojí," kričal Glitter na súde a pravdepodobne odkazoval na britský bulvár, ktorý ho vo Vietname vystopoval. Glitter má 15 dní na to, aby sa odvolal proti rozsudku. Podľa jeho právnika bude môcť byť podmienečne prepustený po odsedení tretiny trestu.

Glittera zatkli 19. novembra potom, čo sa snažil z Vietnamu odletieť. Pôvodne ho obvinili zo znásilnenia, no štátny zástupca žalobu stiahol pre nedostatok dôkazov. V roku 1999 ho vo Veľkej Británii uznali vinným zo šírenia detskej pornografie a odsedel si polovicu štvormesačného trestu odňatia slobody. Neskôr sa presťahoval do Kambodže, odkiaľ ho úrady v roku 2002 bez udania oficiálneho dôvodu vysídlili.