Jessica Alba požaduje stiahnutie najnovšieho čísla Playboya

3. mar 2006 o 13:55 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Jessica Alba požaduje od vydavateľa pánskeho časopisu Playboy, aby stiahol marcové vydanie, na obálke ktorého je jej fotografia. Ako uviedla, zavádza to jej fanúšikov, ktorí si potom môžu myslieť, že na stránkach časopisu ju uvidia úplne alebo len sčasti nahú. Na obálke je herečkina fotografia v bikinách spolu s titulkom "25 najsexi celebrít". Okrem toho, že Alba požaduje okamžité stiahnutie časopisu z predaja, chce i peňažné vyrovnanie ako odškodné za škody spôsobené jej reputácii a kariére. V otvorenom liste z 23. februára herečkini právnici uvádzajú, že časopis Playboy použil fotografiu, pôvodne určenú na propagovanie jej najnovšieho filmu Into The Blue, bez jej povolenia. Podľa spoločnosti Sony Pictures, ktorá vlastní inkriminovanú fotografiu, časopis Playboy herečke ponúkal, že si ju na obálku nafotí sám. Keď to jej hovorca odmietol, Playboy sa uspokojil i s fotkou, ktorú získal pod iným účelom, ako ju napokon použil. "Playboy porušil moje osobnostné práva a zavádza verejnosť, ktorá si môže myslieť, že som dala povolenie na to, aby som bola na obálke. To sa však nestalo," uviedla herečka v oficiálnom stanovisku. Podľa hovorkyne časopisu Albu na titulnú stránku vybrali práve preto, že si ju čitatelia zvolili za najsexi celebritu roka. "Naši vydavatelia určili 25 najkrajších žien do súťaže o najsexi celebritu, a Jessicu sme dali na obálku na základe jej výsledkov v hlasovaní," povedala hovorkyňa Lauren Malone.