Bruce Springsteen nahráva album folkových klasík Peta Seegera

3. mar 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA/AP) - Folkový spevák Pete Seeger dostane na svoje narodeniny o jeden netradičný darček viac. Rockový spevák Bruce Springsteen totiž vydá album jeho prerobených piesní. Album s názvom We Shall Overcome The Seeger Sessions by mal vo vydavateľstve Columbia Records vyjsť 25. apríla. Seeger, legenda amerických folkových spevákov, oslávi 3. mája svoje 87. narodeniny. Na albume sa objaví 13 Springsteenových interpretácií folkových klasík, ktoré Seeger hráva už desaťročia. Medzi inými tu budú i piesne ako Jessie James, John Henry, Jacob's Ladder, Shenandoah či hymna bojovníkov za ľudské práva We Shall Overcome. Ako Springsteen uviedol, nie je žiadnym prekvapením, že si na svoj prvý album prerobených piesní vybral práve Seegerovu tvorbu. "Väčšina z mojich piesní vychádza priamo z folkových tradícií," povedal. "Nahrávanie tohto albumu ma tvorivo oslobodilo, pretože milujem všetky tieto pôvodné zvuky. Vyčarujem celý svet iba pár notami a niekoľkými slovami," dodal. Ako potvrdilo vydavateľstvo Columbia, Springsteen plánuje i americké a európske koncertné turné na podporu tohto albumu.