Milla Jovovich si kaskadérske kúsky nakrúca sama

3. mar 2006 o 14:10 SITA

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Hollywoodska herečka Milla Jovovich chcela všetky kaskadérske kúsky vo svojom najnovšom filme Ultraviolet hrať sama, pretože bola presvedčená o tom, že by diváci poznali rozdiel medzi ňou a jej kaskadérskou dablérkou. Hviezda filmu Piaty element je vášnivou fanúšičkou akčných filmov a verí, že dnešní diváci sú už veľmi pozorní a vedia okamžite zistiť, čo je vo filme skutočné a čo nie. "Mám rada, keď obecenstvo vidí moju tvár, keď robím na plátne bláznivé triky. Pre mňa je to podstatné. Ja akčné filmy milujem, takže hneď, ako vidím chrbát hlavného hrdinu, viem, že je to jeho dvojník," povedala ukrajinská rodáčka. "Vo filme Resident Evil som iba behala po budove, no v najnovšom filme musím bojovať s mečmi. Je to naozaj bláznivé. Nikdy predtým som nič podobné nerobila," dodala.