Prehľad nominácií na Oscara

Kategória Nominácie

Najlepší film (nominovaní sú producenti) Skrotená hora - Diana Ossana a James Schamus

Capote - Caroline Baron, William Vince a Michael Ohoven

Crash - Paul Haggis a Cathy Schulman

Good Night, and Good Luck - Grant Heslov

Mníchov - Kathleen Kennedy, Steven Spielberg a Barry Mendel

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe Philip Seymour Hoffman (Capote)

Terrence Howard (Hustle and Flow)

Heath Ledger (Skrotená hora)

Joaquin Phoenix (Walk the Line)

David Strathairn (Good Night, and Good Luck)

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe George Clooney (Syriana)

Matt Dillon (Crash)

Paul Giamatti (Druhá šanca)

Jake Gyllenhaal (Skrotená hora)

William Hurt (História násilia)

Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe Judi Dench (Mrs. Henderson Presents)

Felicity Huffman (Transamerica)

Keira Knightley (Pýcha a predsudok)

Charlize Theron (Jej prípad)

Reese Witherspoon (Walk the Line)

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe Amy Adams (Junebug)

Catherine Keener (Capote)

Frances McDormand (Jej prípad)

Rachel Weisz (Nepohodlný)

Michelle Williams (Skrotená hora)

Najlepší animovaný film Hauru no ugoku shiro (Howl's Moving Castle) - Hayao Miyazaki

Mŕtva nevesta Tima Burtona - Tim Burton a Mike Johnson

Wallace a Gromit: Prekliatie králikodlaka - Nick Park a Steve Box

Umelecká réžia Good Night, and Good Luck - Jim Bissell a Jan Pascale

Harry Potter a Ohnivá čaša - Stuart Craig a Stephenie McMillan

King Kong - Grant Major, Dan Hennah a Simon Bright

Gejša - John Myhre a Gretchen Rau

Pýcha a predsudok - Sarah Greenwood a Katie Spencer

Kamera Batman začína - Wally Pfister

Skrotená hora - Rodrigo Prieto

Good Night, and Good Luck - Robert Elswit

Gejša - Dion Beebe

The New World - Emmanuel Lubezki

Kostýmy Charlie a továreň na čokoládu - Gabriella Pescucci

Gejša - Colleen Atwood

Mrs. Henderson Presents - Sandy Powell

Pýcha a predsudok - Jacqueline Durran

Walk the Line - Arianne Phillips

Réžia Skrotená hora - Ang Lee

Capote - Bennett Miller

Crash - Paul Haggis

Good Night, and Good Luck - George Clooney

Mníchov - Steven Spielberg

Najlepší dokumentárny film Darwin´s Nightmare - Hubert Sauper

Enron: The smartest guys in the room - Alex Gibney a Jason Kliot

Putovanie tučniakov - Luc Jacquet a Yves Darondeau

Murderball - Henry-Alex Rubin a Dana Adam Shapiro

Street Fight - Marshall Curry

Najlepší krátky dokumentárny film The Death of Kevin Carter: Casualty of the Bang Bang Club - Dan Krauss

God Sleeps in Rwanda - Kimberlee Acquaro a Stacy Sherman

The Mushroom Club - Steven Okazaki

A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin - Corinne Marrinan a Eric Simonson

Strih Druhá šanca - Mike Hill a Dan Hanley

Nepohodlný - Claire Simpson

Crash - Hughes Winborne

Mníchov - Michael Kahn

Walk the Line - Michael McCusker

Najlepší cudzojazyčný film La Bestia nel Cuore - Cristina Comencini (Taliansko)

Joyeux Noël - Christian Carion (Francúzsko)

Paradise Now - Hany Abu-Assad (Palestína)

Sophie Scholl - Die letzten Tage - Marc Rothemund (Nemecko)

Tsotsi - Gavin Hood (Juhoafrická republika)

Make-up Narnia: Lev, šatník a čarodejnica - Howard Berger a Tami Lane

Druhá šanca - David Leroy Anderson a Lance Anderson

Star Wars Epizóda III - Pomsta Sithov - Dave Elsey a Nikki Gooley

Najlepšia pôvodná filmová hudba Skrotená hora - Gustavo Santaolalla

Nepohodlný - Alberto Iglesias

Gejša - John Williams

Mníchov - John Williams

Pýcha a predsudok - Dario Marianelli

Najlepšia pôvodná filmová pieseň In the Deep - Kathleen "Bird" York, Michael Becker/Kathleen "Bird" York (Crash)

It's Hard Out Here for a Pimp - Jordan Houston, Cedric Coleman a Paul Beauregard (Hustle and Flow)

Travelin' Thru - Dolly Parton (Transamerica)

Najlepší krátky animovaný film Badgered - Sharon Colman

The Moon and the Son: An Imagined Conversation - John Canemaker a Peggy Stern

The Mysterious Geographic Explorations of Jasper Morello - Anthony Lucas

9 - Shane Acker

One Man Band - Andrew Jimenez a Mark Andrews

Najlepší hraný krátky film Ausreisser (The Runaway) - Ulrike Grote

Cashback - Sean Ellis a Lene Bausager

Sídasti barinn í dalnum (The Last Farm) - Rúnar Rúnarsson a Thor S. Sigurjónsson

Our Time is Up - Rob Pearlstein a Pia Clemente

Six Shooter - Martin McDonagh

Zvuk - strih King Kong - Mike Hopkins a Ethan Van der Ryn

Gejša - Wylie Stateman

Vojna svetov - Richard King

Zvuk - mix Narnia: Lev, šatník a čarodejnica - Terry Porter, Dean A. Zupancic a Tony Johnson

King Kong - Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges and Hammond Peek

Gejša - Kevin O'Connell, Greg P. Russell, Rick Kline a John Pritchett

Walk the Line - Paul Massey, D.M. Hemphill a Peter F. Kurland

Vojna svetov - Andy Nelson, Anna Behlmer a Ronald Judkins

Vizuálne efekty Narnia: Lev, šatník a čarodejnica - Dean Wright, Bill Westenhofer, Jim Berney a Scott Farrar

King Kong - Joe Letteri, Brian Van't Hul, Christian Rivers a Richard Taylor

Vojna svetov - Dennis Muren, Pablo Helman, Randal M. Dutra a Daniel Sudick

Adaptovaný scenár Skrotená hora - Larry McMurtry a Diana Ossana

Capote - Dan Futterman

Nepohodlný - Jeffrey Caine

História násilia - Josh Olson

Mníchov - Tony Kushner a Eric Roth

Pôvodný scenár Crash - Paul Haggis a Bobby Moresco, príbeh: Paul Haggis

Good Night, and Good Luck - George Clooney a Grant Heslov

Matchpoint - Woody Allen

The Squid and the Whale - Noah Baumbach

Syriana - Stephen Gaghan