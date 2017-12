Petícia žiada zrušiť monimáciu filmu Paradise Now na Oscara

Los Angeles 4. marca (TASR) - Dva dni pred odovzdávaním Oscarov dostala Americká Akadémia filmových vied a umení petíciu, ktorá žiada vyradenie filmu ...

4. mar 2006 o 4:24 TASR

Los Angeles 4. marca (TASR) - Dva dni pred odovzdávaním Oscarov dostala Americká Akadémia filmových vied a umení petíciu, ktorá žiada vyradenie filmu Paradise Now zo zoznamu kandidátov v kategórii najlepší zahraničný film.

Petíciu, podľa ktorej snímka Paradise Now oslavuje palestínskych samovražedných útočníkov, podpísalo na internete vyše 36.000 ľudí. Akadémii ju v piatok odovzdala arabsko-americká mierová aktivistka Nonie Darwishová s tým, že film dostatočne nezobrazuje zlo terorizmu.

"Islamský terorizmus sa stal epidémiou. Nepotrebujeme ho pochopiť. Nepotrebujeme ho ospravedlňovať... Potrebujeme ho ukončiť," vyhlásila Darwishová.

Nie je isté, či Akadémia petíciu vôbec preskúma, určite však film Paradise Now zo zoznamu kandidátov nevylúči. Podľa hovorcu Akadémie by to bolo do nedele "fyzicky nemožné", pričom sa tak určite nestane len preto, že sa niektorým ľuďom nepáči obsah snímky.

Paradise Now rozpráva fiktívny príbeh dvoch mladých mechanikov z predjordánskeho Nábulusu, ktorých pošlú vykonať samovražedné atentáty do Tel Avivu. Snímka už v januári získala Zlatý Glóbus pre najlepší zahraničný film.

Petičnú kampaň zorganizoval Izraelčan Jossi Zur, ktorého 16-ročný syn Asaf zahynul spolu so 16 ďalšími ľuďmi pri bombovom útoku v autobuse v meste Haifa. V nedeľu uplynú presne tri roky od atentátu militantnej skupiny Hamas, víťaza nedávnych palestínskych volieb.

Protipetíciu na podporu filmu dosiaľ na internete podpísalo asi 8300 ľudí. Podľa nej sa Paradise Now nepokúša ospravedlňovať samovražedné útoky, ale je príbehom o utrpení Palestínčanov a tom, ako život v zúfalstve môže viesť k zúfalým činom.

Palestínsky režisér filmu Hany Abu-Assad pre piatkové vydanie izraelského denníka Jediot Achronot vyhlásil, že izraelský lobbing mu pravdepodobne zabráni získať Oscara, keďže mohol ovplyvniť už ukončené hlasovanie.