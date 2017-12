Zoznam laureátov 78. ročníka udeľovania Oscarov

Beverly Hills 6. marca (TASR) - Najprestížnejšie ocenenie - tohtoročného Oscara za najlepší film získala dráma Crash.

6. mar 2006 o 7:35 TASR

Snímok zvíťazil nad favorizovaným romantickým príbehom o homosexuálnych texaských kovbojoch Skrotená hora, ktorý si odniesol z udeľovania tri z ôsmich Oscarov, na ktoré bol nominovaný. Crash 52-ročného kanadského režiséra Paula Haggisa pojednáva o rasových problémoch a problémoch gangov v Los Angeles. Film Skrotená hora s pôvodným názvom Brokeback Mountain získal napokon ocenenie za najlepšiu réžiu, Oscara za najlepší adaptovaný scenár a za pôvodnú skladbu.



Prinášame zoznam držiteľov cien 78. ročníka udeľovania Oscarov:



- film: Crash

- režisér: Ang Lee (Brokeback Mountain)

- herec v hlavnej úlohe: Philip Seymour Hoffman (Capote)

- herečka v hlavnej úlohe: Reese Witherspoonová (Walk the Line)

- herec vo vedľajšej úlohe: George Clooney (Syriana)

- herečka vo vedľajšej úlohe: Rachel Weiszová (The Constant Gardener)

- neanglicky hovoriaci film: Tsotsi - animovaný film: Wallace and Gromit in the Curse of the Were-Rabbit

- krátky animovaný film: The Moon and the Son: An Imagined Conversation

- dokumentárny film: March of the Penguins

- krátky dokumentárny film: A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin

- krátky hraný film: Six Shooter

- výprava: Memoirs of a Geisha

- kamera: Memoirs of a Geisha

- strih: Crash

- vizuálne efekty: King Kong

- mixáž zvuku: King Kong

- strih zvuku: King Kong

- pôvodný scenár: Paul Haggis a Bobby Moresco (Crash)

- adaptovaný scenár: Larry McMurtry a Diana Ossana (Brokeback Mountain)

- pôvodná skladba: Brokeback Mountain

- kostýmy: Memoirs of a Geisha

- masky: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch, and the Wardrobe

- čestný Oscar: Robert Altman - Cena Gordona E. Sawyera: Gary Demos

1 2 3 aak