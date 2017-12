Otvorili výstavu o šírení kresťanstva

DOLNÝ KUBÍN 6. marca (SITA) - Výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom otvorili vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Výstava je skrátenou didaktickou verziou veľkej archeologickej ...

6. mar 2006 o 14:00 SITA

DOLNÝ KUBÍN 6. marca (SITA) - Výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom otvorili vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Výstava je skrátenou didaktickou verziou veľkej archeologickej expozície z talianskeho Rimini, ktorú zorganizovalo hnutie Spoločenstvo a oslobodenie v Taliansku v spolupráci s mnohými významnými inštitúciami. Slovenská verzia prináša na 46 paneloch informácie a obrazovú dokumentáciu o Palestíne v časoch Ježiša Krista, o šírení kresťanstva v prvých troch storočiach po Kristovi vo vtedajšom spoločenskom, politickom, náboženskom a geografickom kontexte a v závere sa venuje židovsko-kresťanskej písomnej tradícii a osobitne nálezom v Qumráne.

Cieľom výstavy je sprostredkovať svedectvá a pamiatky o kresťanstve, ktoré sa zrodilo v konkrétnej krajine a národe, aby sa postupne rozšírilo do celého sveta a stalo sa reálnou ponukou pre všetky generácie. Počas výstavy je zabezpečená sprievodcovská služba. Viac informácií je na webovej stránke www.vystava-pociatky-krestanstva.sk. Výstava bola doteraz sprístupnená v Bratislave a v Pezinku, po Dolnom Kubíne sa s ňou budú môcť oboznámiť obyvatelia Námestova a Žiliny.

Výstava v Dolnom Kubíne potrvá do 22. marca. Otvorená je od pondelka do piatka od 8:00 do16:00 hod, v nedeľu od 14:00 do 18:00 hod.