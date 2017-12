Na festivale Elvisa Presleyho bude aj gospel

6. mar 2006 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 6. marca (SITA/AP) - V rodnom meste legendárneho speváka Elvisa Presleyho Tupelo sa tento rok v júni uskutoční v poradí už 8. festival, ktorý nesie meno slávneho speváka. Jeho návštevníci si budú môcť vypočuť hudobný mix s prvkami gospelu, hard rocku spolu s vystúpeniami čestných hostí. Druhého júna sa na javisko v Tupele postaví rockové trio The Dempseys, ktoré bude nasledovať country spevák Jeff Bates a ďalej tanečník Travis LeDoyt, ktorý dokáže napodobniť Elvisove pohyby. Úvodný večer uzatvorí rocker z New Orleans Cowboy Mouth. Nasledujúci deň sa divákom predstavia country speváci Chris Cagle a Chely Wright, ako aj hardrocková skupina Saliva. Na rekonštrukcii Elvisovho triumfálneho návratu z roku 1956 vystúpi trojica čestných umelcov Donny Edwards, Jamie Aaron Kelley a Brandon Bennett. Festival bude pokračovať aj 4. júna, kedy vystúpia medzi inými aj Elvisove vokalistky The Jordanairies.

Elvis Presley sa narodil v mestečku Tupelo, kde sa každoročne koná tento festival. Elvisovi rodičia sa však v roku 1948 presťahovali do Memphisu v štáte Tennessee, kde neskôr začal svoju spevácku kariéru. Slávny spevák zomrel v Memphise 16. augusta 1977.

