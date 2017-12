Podujatie Toto je hip hop pokračuje

6. mar 2006 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 6. marca (SITA) - V bratislavskom klube Babylon sa už po šiesty raz stretnú priaznivci hip hopu. O slovo sa tento raz prihlásia hviezdy britskej hiphopovej scény Yungun + Mr. Think. Pokračovanie podujatia známeho ako Toto je hip hop dostane v Babylone priestor v piatok 17. marca od 21:00. Show bude pokračovať do skorých ranných hodín.

Yungun a.k.a. Essa je považovaný za jednu z najväčších hviezd anglickej hiphopovej scény. Pochádza zo severného Londýna, kde žije a pracuje dodnes. Svoju kariéru odštartoval ako hosť a MC pirátskej rádio stanice Parlay v Harrow v 90-tych rokoch. V tom čase založil aj skupinu Dupa Styles s kolegom MC Devisom. YunGun bol však v rámci dvojice silnejším želiezkom a potvrdil to aj víťazstvami na súťažných Open Micoch. V roku 1998 sa Yungun spojil s Harrym Lovom - zakladateľom jedného z najznámejších dídžejských tímov Scratch Perverts. S tímom potom kraľovali vo svetovom finále súťaže DMC. Love začal zohrávať dôležitú úlohu a stal sa dídžejom a producentom skupiny Dupa Style. Už počas nahrávania albumu so skupinou sa však Yungun osamostatnil a začal vlastnú sólovú kariéru. Na výslnie sa dostal vďaka úspešnej spolupráci s Mr. Thinkom, členom legendárnych Scratch Perverts. Mr. Think sa časom stal najvyhľadávanejším party dídžejom vo Veľkej Británii a preslávil sa aj ako producent. Ich spoločné tracky a koncerty čerpajú z odkazu zábavného soundu hip hopu v spojení s najaktuálnejšími zvukmi a postupmi.

Svoju show, ktorá je súčasťou turné k albumu Teritorium II., príde predviesť aj jedna z hlavných postáv českej hiphopovej scény - Orion. Mixážny pult bude mať vo svojej správe DJ Wich a mikrofón James Cole zo skupiny SuperCrooo či DIXXX. Domácu scénu bude reprezentovať trojica Čistychov, Slipo, DJ Hajtkovič, teda kapela LUZA z Petržalky.

Vstupenky budú v predpredaji stáť 280 korún, v deň akcie na mieste 320 korún.