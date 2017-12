Kylie Minogue sa v decembri vráti na popovú scénu

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Speváčka Kylie Minogue prezradila, že sa plánuje vrátiť na scénu už v decembri tohto roka. Minogue, ktorá sa zotavuje z ochorenia na rakovinu prsníka sa už nemôže dočkať, ...

7. mar 2006 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Speváčka Kylie Minogue prezradila, že sa plánuje vrátiť na scénu už v decembri tohto roka. Minogue, ktorá sa zotavuje z ochorenia na rakovinu prsníka sa už nemôže dočkať, kedy svojim fanúšikom oplatí všetku ich podporu. Poprela však tvrdenia o tom, že by plánovala vystúpiť na otváracej ceremónii hier Spojeného Kráľovstva, ktoré sa budú konať tento mesiac v meste Melbourne. "V tlači sa objavilo mnoho správ o tom, že Kylie bude vystupovať na otváracej slávnosti, ale sú to úplné výmysly. Veľmi rada by vystupovala, ale jej zdravotný stav to zatiaľ neumožňuje. Avšak o to viac sa teší na decembrový návrat. Myslím, že bude stáť za to," povedal speváčkin hovorca.