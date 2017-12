Madonna Eltona Johna nepovažuje za gentlemana

7. mar 2006 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Popová kráľovná Madonna označila Sira Eltona Johna za neslušného a nezdvorilého za to, že ju kritizoval. Spevák Madonnu nedávno obvinil z toho, že klame divákov na koncerte spievaním na playback. Avšak aj napriek tomu, že Elton John sa Madonne písomne ospravedlnil, napätie medzi dvoma hviezdami nepovolilo. "Poslal mi list, v ktorom sa mi ospravedlnil ešte pred jeho svadbou," povedala Madonna v rozhovore pre New York Daily News. "Ale zdá sa mi, že je nahnevaný a ja som sa stala jeho obeťou. Nezdá sa mi to veľmi gentlemanské ani slušné," dodala speváčka.