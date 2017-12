Madonna musela dcére vysvetľovať bozk s B. Spears

BRATISLAVA 7. marca (SITA/AP) - Americká speváčka Madonna prezradila, že svojej dcére Lourdes mala čo vysvetľovať potom, čo sa vášnivo bozkávala na udeľovaní hudobných cien MTV Video Music Awards 2003.

7. mar 2006 o 11:05 SITA

"Lourdes je doslova posadnutá zisťovaním, kto je a kto nie je gay. Dokonca sa pýtala i mňa či som lesbička, pretože som sa bozkávala s Britney Spears. Tak som jej vysvetlila, že ako popová matka som popovej dcére odovzdala energiu," povedala 47-ročná Madonna v rozhovore pre časopis Out. Speváčka, ktorú často označujú aj ako kráľovnú homosexuálnych komunít, tiež prezradila, že jej 9-ročná dcérka rada háda, kto je a kto nie je homosexuál. "Často sa ma pýta, či chcem, aby mi vysvetlila, kto sú homosexuálni muži. Vždy odpovedám rovnako: 'V poriadku, no myslím, že už viem'," uviedla Madonna. Speváka Sira Eltona Johna označila za neslušného a nezdvorilého za to, že ju obvinil z toho, že klame divákov na koncerte spievaním na playback. Avšak aj napriek tomu, že sa John Madonne písomne ospravedlnil, napätie medzi dvoma hviezdami nepovolilo. "Poslal mi list, v ktorom sa mi ospravedlnil ešte pred jeho svadbou. Ale zdá sa mi, že je nahnevaný a ja som sa stala jeho obeťou. Nezdá sa mi to veľmi gentlemanské ani slušné," dodala speváčka.

Lourdes je Madonnina dcéra s hercom a trénerom fitness Carlosom Leonom. Okrem jen má ešte 5-ročného Rocca s manželom a režisérom Guyom Ritchiem.