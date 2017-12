Nový album Post-it Sektor 10 vyjde v apríli

7. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Vršovická kapela Post-it nahráva v barrandovskom štúdiu Moskva druhý album. Novinka, ktorá dostala názov Sektor 10, vyjde v apríli a kapela svojim fanúšikom odkazuje, že sa učia, veria si a nahrávajú skvelú platňu. "Momentálne nemáme pre čo iné byť na svete," hovoria Čenda (spev), Porne (gitara), Kapíno (basgitara) a Bekouš (bicie). Post-it vydali v roku 2004 úspešný debutový album Ideál, odohrali turné so Support Lesbiens, postavili na nohy "malý český Ozzfest" pre mladé kapely, ktorý nazvali Rock Circus, a ovládli minuloročné koncertné a festivalové pódiá. Rok 2006 začali nahrávaním nového albumu pod dohľadom bývalého člena Support Lesbiens Yardu Helešica. "Čo je iné ako minule? Všetko! Debut vznikal so strašným trápením, produkovali sme si ho sami a trvalo nám celé týždne, kým sme nahrali bicie, basu, gitary, hľadali sme ten správny zvuk, ktorý sa nakoniec aj tak nenašiel," hovorí gitarista a výhradný skladateľ kapely Porne. "S Yardom sme mali toto všetko hotové za päť dní, žiaden problém, všetko funguje," dodáva. So svojim súčasným producentom sa Post-it prvýkrát stretli ako s porotcom v súťaži Coca-Cola PopStar. "Musím priznať, že sa mi Post-it tak páčili, že som za nich hlasoval. Zaujali ma svojou priamočiarosťou, surovosťou, melodickosťou: dokázali ma zaujať sami štyria a nepotrebovali k tomu žiadne dychové sekcie alebo hostí. Keď ma požiadali o spoluprácu, vedel som, že po dvoch rokoch hrania a vývoja to musí byť ešte lepšie," spomína Helešic. Do barrandovského štúdia Moskva išli Post-it s jedenástimi novými skladbami. Krst nového albumu je naplánovaný na 6. mája v pražskom Paláci Akropolis. Bližšie informácie o kapele prináša oficiálna webová stránka www.post-it.cz.

Kapela Post-it vznikla v roku 1997, v súčasnej zostave ale hráva od roku 2001. S príchodom speváka Čendu podľa oficiálneho webu kapely prišiel aj prerod v ich hudobnej tvorbe. Zlomom v kariére bol pre nich september 2003, keď sa dostali do semifinále autorskej hudobnej súťaže Coca-Cola PopStar a so SonyBMG podpísali zmluvu na tri albumy. Nasledovalo turné po Slovensku s kapelou Desmod. V máji 2004 vyšiel debutový album Ideál. V novembri vyrazili na turné so Support Lesbiens a v marci 2005 usporiadali 1. ročník festivalu Rock Circus.