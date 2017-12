Ôsmy album Pearl Jam vyjde 2. mája

7. mar 2006 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Americká grungeová formácia Pearl Jam ohlásila vydanie v poradí ôsmeho albumu. Ten vyjde 2. mája vo vydavateľstve J Records pod názvom Pearl Jam. Pilotný singel World Wide Suicide sa v rádiách predstaví 8. marca, ale jeho oficiálne vydanie je pripravené na 14. marca. Kapela dáva svojim fanúšikom aj možnosť zadarmo si ho stiahnuť z ich oficiálnej webovej stránky www.pearljam.com. Album Pearl Jam vychádza po takmer štyroch rokoch od predchádzajúceho štúdiového albumu Riot Act. V štúdiu X v Seattli ho členovia Pearl Jam produkovali a mixovali s Adamom Kasperom, ktorý už s nimi pracoval aj na prechádzajúcom albume. Pearl Jam prinesie podľa oficiálneho webu kapely 13 piesní: Life Wasted, World Wide Suicide, Comatose, Severed Hand, Marker In The Sand, Parachutes, Unemployable, Big Wave, Gone, Wasted Reprise, Army Reserve, Come Back a Inside Job. Koncom mesiaca kapela oznámi aj detaily pripravovaného svetového turné, ktoré bude vydanie albumu sprevádzať.

Od vzniku kapely v roku 1991 predali Pearl Jam po celom svete takmer 60 miliónov platní. Vydali sedem štúdiových albumov, dve živé platne, jedno dvojcédečko z B-strán a jedno dvojcédečko najväčších hitov.