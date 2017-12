Bondova producentka sa vysmiala bulváru

7. mar 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Producentka nového filmu o Jamesovi Bondovi Barbara Broccoli sa vysmiala správam o tom, že by sa herec Daniel Craig v úlohe neohrozeného agenta trápil a naznačila, že je mimoriadne talentovaný a vhodný práve do tejto role. Broccoli uviedla, že správy o tom, že by si Craig na filmovačke vybil zuby, alebo že nevie šoférovať auto s manuálnou prevodovkou, sú trápne. A to i napriek tomu, že spočiatku bola proti jeho obsadeniu do tejto úlohy. "Jeho zuby sú v poriadku, jeho šoférovanie je v poriadku, nemá opar a ani sa nebojí vody. Sme pred bulvárom ostražití, ale nejako vážne do našej práce nezasahuje," povedala producentka. "O Bonda bol vždy vysoký záujem a ten sa pri jeho preobsadení zakaždým iba zvýši," dodala.