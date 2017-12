John Travolta sa vráti k muzikálu vo filme Hairspray

7. mar 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 7. marca (SITA/AP) - Po dlhoročnej prestávke v sebe hollywoodsky herec John Travolta opäť objavil hudbu. Svojich fanúšikov si pôvodne získal účinkovaním vo filmoch ako Horúčka sobotňajšej noci či Pomáda. Potom sa Travolta v muzikáloch nadlho odmlčal. Iba prednedávnom uviedol, že sa vráti ku svojim speváckym a tanečným koreňom, keď súhlasil so spoluprácou na novej filmovej adaptácii broadwayského muzikálu Hairspray. Podľa spoločnosti New Line Cinema sa Travolta vo filme objaví po boku speváčky a herečky Queen Latifah. Podľa producentov Craiga Zadana a Neila Merona je získanie Johna Travoltu pre tento projekt ich splneným snom. Film by sa mal do distribúcie dostať v lete roku 2007. Zadan a Meron tiež produkovali úspešný muzikál Chicago. Muzikál Hairspray funguje na manhattanskom Broadwayi od roku 2002 a vyhral osem cien Tony.