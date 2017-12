Macaulay Culkin nevie, čo má robiť

BRATISLAVA 7. marca (SITA) - Americký herec Macaulay Culkin, ktorý sa preslávil ako detská hviezda vo filmoch Sám doma a jeho pokračovaniach, sa v týchto dňoch snaží prísť na to, či patrí do Hollywoodu.

7. mar 2006 o 14:30 SITA

"Neviem, čo odo mňa ľudia chcú. Nepoznám nijakého herca, ktorý by mal menej roboty ako ja," povedal Culkin pre časopis Time. Pre Culkina boli najproduktívnejšie 90. roky, kedy sa objavil v už spomínaných filmoch Sám doma, ďalej vo filme Moja prvá láska a Richie Rich. Potom sa vo veku 14 rokov akoby stratil z filmového priemyslu. Culkin priznal, že pomýšľal na ukončenie hereckej kariéry a chcel by to skúsiť v športovom manažmente. Mladý herec tiež napísal aj poloautobiografiu s názvom Junior, v ktorej hovorí, že nevyhľadával herecké úlohy. "Herectvo si ma našlo samé. Možno by som sa mal teraz pokúsiť nájsť ho sám," píše Macaulay.