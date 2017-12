Shakira má dvoch psychoanalytikov

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Kolumbijská speváčka Shakira nenavštevuje jedného, ale hneď dvoch psychoanalytikov. Ako hviezda uviedla, dvoch terapeutov má preto, lebo každý z nich jej ponúka iné možnosti.

8. mar 2006 o 9:00 SITA

Jeden totiž študoval Freuda, druhý Kleina. "Je to úžasná vec. Myslím, že každý dospelý by potreboval terapeuta. Všetci by sme mali poznať temné zákutia svojej duše," povedala speváčka. "Všetci sme svojím spôsobom neurotickí. A niektorí z nás viac, než ostatní," dodala Shakira.