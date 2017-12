Zomrel uznávaný fotograf a režisér Gordon Parks

BRATISLAVA 8. maca (SITA/AP) - Fotograf Gordon Parks, ktorý zachytával utrpenie a víťazstvá čiernych Američanov pre časopis Life a neskôr sa stal prvým významným čiernym režisérom v Hollywoode, zomrel.

8. mar 2006 o 12:45 SITA

Ako informovala jeho rodina, Parks zomrel v utorok vo svojom dome v New Yorku vo veku 93 rokov. Parks pokryl všetky oblasti od módy až po politiku a šport počas 20 rokov jeho pôsobenia v časopise Life v období od roku 1948 do 1968. Najznámejším sa však Parks stal svojimi fotografiami pálčivých problémov chudoby v Amerike a zahraničí. V roku 1961 uverejnil Life fotografie chudobného a ťažko chorého brazílskeho chlapca menom Flavio da Silva. Vďaka Parksovým fotografiám sa podarilo vyzbierať dosť peňazí na záchranu chlapca a výstavbu nového domova pre neho a jeho rodinu. V roku 1969 nakrútil Parks svoj prvý film The Learning Tree, založený na rovnomennom autobiografickom románe z roku 1963. Mladý hrdina v ňom zažíva strach z rasizmu, prvú lásku a úspechy v škole. Parks si sám napísal scenár a film aj režíroval. V roku 1989 bol film The Learning Tree zaradený do národného filmového registra v kongresovej knižnici ako jeden z prvých 25 amerických filmov. Do registra sú zaraďované filmy vysokej kultúrnej, historickej alebo estetickej dôležitosti.

Gordon Parks sa narodil 30. novembra 1912 v meste Ford Scott v Kansase ako najmladší z 15 detí. Ako tínedžer vystriedal niekoľko zamestnaní, vrátane klaviristu a čašníka v jedálenskom vozni. Zlom v jeho živote nastal, keď si na svoje 25. narodeniny v bazáre kúpil fotoaparát za sedem dolárov. Stal sa módnym fotografom na voľnej nohe a pre časopis Vogue do roku 1948, kedy prestúpil do časopisu Life. Príbeh o chlapcovi Flaviovi primäl čitateľov, aby poslali 30 tisíc dolárov na výstavbu domu a liečbu astmy. Flavio a Parks boli odvtedy stále v kontakte a v roku 1997 Parks povedal: "Keby som ho zajtra našiel v rovnakých podmienkach ako kedysi, urobil by som to celé znova." Výkonný riaditeľ časopisu Life Bill Shapiro sa v utorkovom vyhlásení vyjadril, že stratil jedného z najobľúbenejších členov svojho tímu. "Gordon bol jedným z najuznávanejších fotografov časopisu a jedným z najlepších amerických fotografov 20. storočia, píše sa vo vyhlásení.

Medzi jeho ďalšie režisérske počiny patria filmy Detektív Shaft (1971), The Super Cops (1976), Leadbelly (1976) a televízny film z roku 1984 Solomon Northup's Odyssey.