České internetové hudobné ceny ovládli Clou a Depeche Mode

8. mar 2006 o 14:05 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - České internetové hudobné ceny (ČIHC) už poznajú svojich majiteľov. Výsledky cien, ktoré udeľuje najväčší český hudobný server musicserver.cz, zverejnili len niekoľko dní pred vyhlásením cien Žebřík časopisu Report a Andělov českej Akademie populární hudby. Nominácie vyberali redaktori musicservera a o víťazoch rozhodovali jeho čitatelia. V kategóriách najlepší český spevák a speváčka zvíťazili Dan Bárta a Aneta Langerová. Najlepšou skupinou je mladá pražská kapela Clou, ktorá získala aj cenu Objav roka. Českým albumom roka sa stala platňa Mezi světy Lenky Dusilovej. V kategórii skladba roka, ktorá má byť protiváhou kategórii hit roka a upozorniť na nahrávky, ktoré nemali širokú mediálnu podporu, zvíťazil Petr Bende a jeho Let vážkám závidím. Za najlepší festival si čitatelia musicserveru zvolili kontroverzný Czechtek. Medzi zahraničnými interpretmi triumfovali Depeche Mode, ktorí zvíťazili v kategórii skupina roka a ich Playing The Angel zvíťazilo v kategóriách najlepší album i obal.

Výsledky v jednotlivých kategóriách ČIHC 2005:

České

Speváčka - Aneta Langerová

Spevák - Dan Bárta

Skupina - Clou

Skladba - Petr Bende - Let vážkám závidím

Hit - Chinaski – Tabáček

Videoklip - Anna K. – Cukr

Album - Lenka Dusilová - Mezi světy

Objav - Clou

Web - monkeybusiness.cz

Obal - Monkey Business - Kiss Me On My Ego

DVD - Aneta Langerová - Spousta andělů ... na cestě

Festival - Czechtek

Zahraničné

Speváčka - Madonna

Spevák - Robbie Williams

Skupina - Depeche Mode

Hit - Madonna – Hung Up

Videoklip - Green Day – Wake Me Up When September Ends

Album - Depeche Mode - Playing The Angel

Objav - James Blunt

Web - madonna.cz

Obal - Depeche Mode – Playing The Angel

DVD - Franz Ferdinand – Franz Ferdinand