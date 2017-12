Pink miluje manžela a bude pokračovať v politickom pope

8. mar 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 8. marca (SITA) - Americká speváčka Pink vyhlásila, že jej manžel Carey Hart je ten najsladší muž na svete, a to i napriek jeho tvrdému zovňajšku a telu pokrytému množstvom tetovaní. Priznala, že motokrosový šampión môže na ľudí pôsobiť hrubo, no ona pozná i jeho jemnejšiu stránku. "Vyzerá ako tvrdý chlap, no hneď ako s ním prehodíte pár slov, zistíte, že je veľmi skromný. Nech sa rozpráva s kýmkoľvek, je vždy taký istý a to na ňom milujem," povedala Pink.

Speváčka tiež uviedla, že bude pokračovať v politicky ladených piesňach, pretože, ako tvrdí, toto je najefektívnejší spôsob, ako jej hlas bude niekto počúvať. Napríklad pieseň Mr. President z albumu I'm Not Dead je venovaná americkému prezidentovi Georgeovi W. Bushovi. "Je to jedna z najlepších piesní, akú sa mi podarilo napísať. Obvykle kričím, že niekto nemá pravdu a nech zhorí v pekle. Tento raz som to poňala jemnejšie a provokatívne. A pritom je to veľmi nevinná pieseň," dodala.